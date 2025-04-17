對等關稅台美協商 工總盼產官學攜手強大談判陣容

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影片來源：中央社

（中央社記者劉千綾、曾智怡台北17日電）美國對等關稅暫緩90天，台美協商引矚目。工總理事長潘俊榮今天表示，產業都在同條船上，應協助政府把這條船行駛得又穩又順，工業界有許多優秀談判人才，產官學應共同合作，讓談判陣容更強大。他也相信有總統賴清德、行政院長卓榮泰和經濟部長郭智輝等政府團隊，「我們不用煩惱（美國關稅政策）」。

行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝與內政部次長吳堂安等人今天下午出席工總第13屆第2次會員代表大會。

中華民國全國工業總會第13屆第2次會員代表大會17日在台北國際會議中心舉行，行政院長卓榮泰（左7）、經濟部長郭智輝（左5）、內政部次長吳堂安（左3）與全國工業總會理事長潘俊榮（右1）等出席。中央社記者張新偉攝 114年4月17日

面對美國總統川普關稅政策風暴，經濟部長郭智輝致詞時，首先感謝工總秘書長呂正華協助聯絡廠商，舉辦紡織機械石化等多場座談會，蒐集業者寶貴意見。面對經貿變局，經濟部提出優惠貸款加碼等措施，未來將密切注意最新動態，加速協助受影響的企業。

美國4月10日對超過75個國家宣布暫緩高額對等關稅90天，這段期間課徵10%關稅。郭智輝表示，雖然現在有90天的緩衝期，但政府會把握機會，與美國進行有效的談判。

經濟部長郭智輝（圖）17日在台北國際會議中心出席中華民國全國工業總會第13屆第2次會員代表大會，向與會來賓致詞。中央社記者張新偉攝 114年4月17日

潘俊榮致詞表示，工業界有很多優秀的談判人才，包括副理事長秦榮華、監事會召集人苗豐盛、副理事長侯傑騰等人談判經驗豐富，產官學應共同合作，讓談判團隊的陣容更強大；郭智輝也來自民間企業，絕對會保護企業的利益，不要讓產業受難受苦。

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潘俊榮表示，今天有來自各個產業團體、共168位理事長出席，在座的每位產業代表都在同一條船上，要協助政府把這條船行駛得又穩又順，共同為台灣這塊土地拚經濟，台灣能渡過疫情挑戰，維持穩健經濟成長，台灣經濟基礎好，相信有總統賴清德、卓榮泰和郭智輝等人，「我們不用煩惱（美國關稅政策）」。

潘俊榮呼籲各界不要唱衰政府團隊，共同為台灣這片土地努力，賴總統值得台灣人信賴。（編輯：潘羿菁）1140417