川普關稅大刀 工總提6建議籲政府成立對美採購團

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（中央社記者劉千綾台北7日電）美國總統川普宣布開徵對等關稅震撼全球，工總今天提出6項建議，包括呼籲政府的補助措施和申請門檻簡化與便民，並邀請產業界參與談判團隊所需的產業意見。工總也建議，經濟部等相關單位成立「對美採購團」，工總可協助在產業界響應擴大對美採購。

總統賴清德昨天表示，將採取5項策略因應美國對等關稅政策，包括談判關稅從比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起；擴大對美採購以降低貿易逆差；除了台積電加碼投資，其他產業，例如電子、資通訊、石化及天然氣等，都可以加碼投資美國。

工總今天透過新聞稿呼籲，各產業與政府努力齊心，共同因應美國加徵關稅變局。工總表示，已和所屬機械、工具機、電機電子、石化、手工具、科學園區公會等公會密切聯繫，並從工總10大產業的各個公會需求提出建議，並希望政府要系統性思考，避免引發輸入性通貨膨脹、進出口市場失衡、原物料市場波動等狀況，安定產業與民心。

工總指出，各項支持與補助方案除應力求快速、簡化與有效外，亦應放寬產業紓困申請門檻，並提出6項建議。首先，工總建議，政府在補助措施的內容與申請程序與申請門檻上，務求簡化與便民，讓受影響廠商可以快速取得協助或補助，度過此次難關。

第2，工總建議政府儘快依產業別，例如機械、工具機、電機電子、石化、手工具、紡織、車輛、科學園區公會等進行座談，針對各項政策與方案細部說明及了解產業意見，掌握進度與滾動式修正，並邀請產業界參與談判團隊所需的產業意見。

此外，工總建議，經濟部及有關單位成立「對美採購團」，工總可以協助在產業界響應擴大對美採購，降低台美貿易逆差。

在產業轉型方面和分散市場方面，工總表示，升級轉型或布局多元市場非常重要，工總也呼籲各個產業仍應持續研發，在多元布局海外市場上，亦可積極努力研析因應。

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第5，工總表示，人才是企業的根本，各產業面對數位轉型與AI應用、淨零轉型等的培訓資源，政府在因應關稅影響時仍應加強產業人才培養與缺工議題的人力補充。

第6，工總表示，值此艱困時刻，希望政府能夠透過財政部與金管會的行政協助，維持資金流動，勿抽銀根。（編輯：潘羿菁）1140407