財金公司數位券平台明年介接數發部 民眾領券更便利

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）財金公司今天表示，已完成建置「數位公共建設金流平台－數位券服務」，預計明年介接數位發展部「政府機關發放共用平台」，平台串連後，中央及地方政府機關可透過「數位券平台」直接發券給民眾，未來領取政府發放的數位券將更便利。

財金公司今天於「2024 FinTech Taipei 台北金融科技展」中推展「TWQR數位支付」、「數位券平台」、「數位身分識別」3大數位金融創新服務。

近年政府推動紓困及振興產業等相關政策，陸續發放各種數位券，為了提高發放效率，簡化民眾及店家領取、使用及核銷等複雜程序，財金公司在中央銀行的指導下，完成建置「數位公共建設金流平台－數位券服務」。

財金公司新聞稿指出，首波上線銀行包含台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀8大公股銀行，另外上海銀行、國泰世華、玉山銀行、永豐銀行、台新銀行、中國信託6家先導民營銀行，預計11月起陸續上線。

財金公司說明，數位券平台預計明年介接數位發展部「政府機關發放共用平台」，透過平台的串連互通，中央及地方政府機關可透過「數位券平台」直接發放各類數位券給民眾，縮短政府與民間的距離。

民眾使用時，不須另外下載新的APP，以原本慣用的銀行APP就可以領取「數位券」，並可以在各個「TWQR」通路使用及進行支付。

TW及QR字樣分別代表「台灣」及QR Code，兩者合體代表「台灣QR Code支付之共通標準與識別」。財金公司串連「銀行」及「電支機構」兩大支付體系，以TWQR作為共同標示，攜手合作推展QR Code支付服務；TWQR解決市面上各種支付QR Code規格各異、無法互通的痛點，民眾不管使用哪一個支付APP，只要掃同一張TWQR，就能輕鬆支付。

財金公司說明目前TWQR推動成果，目前導入TWQR的國內店家正式突破30萬家，更已邁向國際，今年1月開春登陸韓國後，預計明年更將串接日本、韓國、新加坡等各國，特別的是，國外的支付錢包也可以在國內TWQR商店消費購物，有助於帶動觀光產業商機。

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「數位身分識別」方面，財金公司指出，基於近年國際發展趨勢，以及配合金管會「金融科技發展路徑圖2.0」政策，由聯合徵信中心籌組「金融行動身分識別聯盟」，共同推展金融產業間數位身分識別的共通標準，就是以往大家熟知的「金融FIDO」，目前金管會正式更名為「金融Fast-ID」（金融行動身分識別標準化機制），象徵台灣金融產業「數位身分識別」的應用發展步入嶄新階段。

「金融Fast-ID」第二階段將由財金公司規劃建置「驗證轉接中心」，預計在114年6月上路，未來民眾不論是向銀行、證券、期貨、投信投顧及保險等金融機構申請數位金融服務，或是到數位發展部的「MyData平台」申請運用個人資料，皆可運用「金融Fast-ID」進行跨機構身分驗證。（編輯：林淑媛）1131101