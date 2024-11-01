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世芯：第4季營收估下滑 明年持平或小幅成長

2024/11/1 19:03
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（中央社記者張建中新竹1日電）IC設計服務廠世芯-KY第3季營收和獲利同創新高，單季每股純益新台幣22.46元。世芯-KY預期，第4季營收將自高點滑落，明年營收僅較今年持平或小幅成長。

世芯-KY舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果；季營收達148.3億元，季增9.2%，並創下新高。世芯-KY指出，北美客戶7奈米AI晶片出貨優於預期，另一北美整合元件製造（IDM）廠客戶5奈米AI晶片也開始貢獻營收，是推升第3季營收創高的主要動能。

隨著設計營收成長，加上量產營收組成優化，世芯-KY第3季毛利率攀升至19.5%，歸屬母公司淨利17.93億元，季增13%，每股純益22.46元。

世芯-KY累計前3季營收388.97億元，年增83%，毛利率19.11%，歸屬母公司淨利46.1億元，年增1.09倍，每股純益58.43元。

展望未來，世芯-KY預期，隨著7奈米AI晶片量產動能趨緩，第4季營收將較第3季下滑；不過，受惠產品組合優化，毛利率將挑戰20%。

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世芯-KY總經理沈翔霖表示，北美IDM客戶縮減5奈米AI晶片的需求，下單趨於謹慎，恐將影響明年營收成長不如預期，僅較今年持平或小幅成長。

至於地緣政治風險管理，沈翔霖說，世芯-KY業務已多元化，擴展至中國以外的市場，今年中國營收比重僅約10%；公司在中國的業務策略不變，只要財務狀況良好，且沒有直接或間接與實體清單上的任何公司有業務往來，就會繼續支持客戶。（編輯：潘羿菁）1131101

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