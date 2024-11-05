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世界先進第3季獲利攀今年高點 每股純益1.3元

2024/11/5 09:45
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（中央社記者張建中新竹5日電）晶圓代工廠世界先進第3季歸屬母公司淨利新台幣21.29億元，創下今年來新高，季增18.4%，每股純益1.3元。

受惠電源管理晶片需求持續增長，世界先進第3季營收攀升至118.04億元，季增6.68%，表現符合預期。世界先進先前預估，第3季晶圓出貨量增加9%至11%，平均售價下滑0%至2%。

隨著產能利用率回升，加上產品組合優化，世界先進第3季毛利率攀高至29.03%，較第2季揚升3.02個百分點，歸屬母公司淨利21.29億元，季增18.4%，每股純益1.3元。

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世界先進累計前3季營收325.02億元，年增13.65%，毛利率26.52%，較去年同期下滑2.22個百分點，歸屬母公司淨利52億元，年增4.36%，每股純益3.17元。

世界先進董事長方略日前在趣味運動家庭日活動表示，明年產業景氣將溫和成長，世界先進將致力於發展電源管理晶片和化合物半導體；與恩智浦合資的新加坡12吋廠於5年後產能滿載，營收可望倍增至1000億元。（編輯：張均懋）1131105

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