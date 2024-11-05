業外兩樣情 中華車前3季獲利年減、裕日車成長

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）車廠陸續公布財報，中華車前3季稅後獲利新台幣32.67億元，年減25.2%，主因去年有業外迴轉，以及今年轉投資中國大陸獲利減少，每股基本純益5.99元。裕日車前3季獲利10.84億元，年增20.5%，每股純益3.61元，主要是業外轉投資中國大陸獲利增加。

中華車今年前3季自結合併營收新台幣322.21億元，較2023年同期277.09億元成長16.3%，毛利率15.98%，較去年同期16.03%微減；前3季稅後獲利32.67億元，較去年同期43.69億元年減25.2%，前3季累計每股基本純益5.99元，低於去年同期EPS 8.01元。

中華車說明，2023年前3季業外迴轉部分新安防疫險損失，今年無此情形，因此每股純益較去年同期下降。此外，受中國汽車市場競爭激烈影響，中華車轉投資中國大陸事業福建奔馳，獲利較去年同期減少。

中華車指出，前3季表現與MG車款銷售無關，因為MG今年前9月銷量仍比去年同期高。

裕日車前3季合併營收187.76億元，年減4.5%，毛利率12.08%，較去年同期13.01%微減0.9個百分點；前3季稅後獲利10.84億元，年增20.5%，累計每股純益3.61元，優於去年同期EPS 3元。

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裕日車說明，今年前3季銷售輛數及市占率較去年同期微幅下降，主因是國產中型、小型休旅車市場競爭激烈，各品牌陸續推出新品或促銷方案，使消費者購車觀望及比較時間拉長。

在損益部分，裕日車指出，前3季撙節費用支出，業外中國大陸轉投資收益增加，表現均較去年同期佳。裕日車表示，持續透過增加本業銷售及成本費用改善等作法，提升財務表現。（編輯：楊蘭軒）1131105