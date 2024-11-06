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上銀10月營收創15個月高 東陽同期新高

2024/11/6 15:07
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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）傳動元件大廠上銀今天下午公布10月自結合併營收新台幣21.73億元，創15個月來高點，車用零配件廠東陽10月營收22.61億元，創同期新高。

上銀10月營收月增0.42%，較2023年同期成長8.65%，續站2023年8月以來單月高點，累計今年前10月營收201.89億元，年減3.29%。

展望第4季，法人分析，上銀在半導體設備應用出貨需求強勁，包括SCARA水平關節晶圓機器人及晶圓移載系統等。

展望2025年，預期工具機產業需求可成長，半導體設備應用訂單能見度佳，上銀在工業機器人業績可伴隨半導體產業擴產週期成長，預估明年上銀在工業機器人相關業績可大幅年增3成至5成。

東陽自結10月營收22.61億元，較去年同期成長6.3%，累計前10月自結合併營收209.36億元，較去年同期成長7.75%，均創同期新高。

其中東陽售後維修市場件（AM）事業10月自結營收16.67億元，較去年同期成長12%，累計前10月自結營收155.76億元，年成長11%，均創同期新高。

東陽原廠委託製造（OEM）事業10月自結營收5.94億元，創今年單月新高，累計前10月自結營收53.6億元，較去年同期微增0.4%，也創6年來同期新高。

東陽指出，10月雖受颱風影響工作天近一週，不過旺季需求動能強勁，東陽持續加速生產、備貨、裝櫃，因應客戶旺季需求。（編輯：張均懋）1131106

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