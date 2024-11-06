億豐前3季每股賺16.96元 歷史同期新高

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）窗簾大廠億豐今天公布第3季財報，前3季營收新台幣215.9億元，年增9.7%；稅後純益49.68億元，年增22.2%，創歷史同期新高，累積前3季每股純益已達16.96元。

億豐第3季雖然面對新台幣升值，造成匯兌損失1.8億元，相較去年同期匯兌利益2億元，業外處於劣勢；但隨著歐洲電商平台營收增速加快、墨西哥營運效益穩步提升，以及外部原材料成本下滑，億豐第3季毛利率58.9%，再創歷史新高。

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億豐第3季稅後純益17.7億元，年成長11.7%，連續第2季獲利登峰，單季每股純益6.04元。

展望第4季，億豐指出北美變數、挑戰仍多，外在市場訊號利弊互現。在複雜的不確定性中，億豐將持續強化內部競爭優勢，努力提高市場占有率。億豐近年聚焦擴大客製化窗簾產能，預計2025年主要成長動能將來自墨西哥二期廠區的投產。接著新購入的北越土地也會自2025年起動工，接棒客製化窗簾的未來產能增長。（編輯：楊凱翔）1131106