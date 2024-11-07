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王品前3季EPS逾12元 台灣業績創高中國事業轉盈

2024/11/7 20:05
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（中央社記者江明晏台北7日電）國內連鎖餐飲龍頭王品集團第3季每股盈餘（EPS）4.4元，累計前3季EPS為12.41元；台灣事業群前3季營收持續創高、中國大陸事業群經過調整，已轉盈挹注獲利。

王品集團今天公布第3季合併營收新台幣57.5億元，寫歷史次高紀錄，單季稅後淨利3.6億元，年減3.96%，每股盈餘（EPS）4.4元。王品說明，台灣事業群為營收成長主力。

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王品表示，累計前3季合併營收167.6億元、稅後淨利10.2億元、EPS為12.41元，台灣事業群前3季營收年增4.84%，持續創高；中國大陸事業群累計前3季營收年減17.1%，但經過持續調整，已轉盈挹注獲利。

王品10月合併營收同步出爐，為17.3億元，年減4.03%，主因接連2個颱風造成工作天數下滑。台灣事業群營收年減4.78%，中國大陸事業群營收年減0.96%；王品集團累計前10月合併營收183.9億元，微幅年減0.85%。（編輯：楊蘭軒）1131107

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