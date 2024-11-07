AI需求超預期 勤誠第3季每股賺5.34元創新高

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（中央社記者吳家豪台北7日電）伺服器機殼廠勤誠今天公布第3季財報，因人工智慧（AI）伺服器需求優於預期，合併營收新台幣42.72億元、年增81.2%，歸屬母公司稅後淨利6.44億元、年增1.57倍，每股盈餘5.34元，創單季歷史新高。

今年前3季勤誠累計合併營收106.52億元、年增63.4%，每股盈餘12.14元，已超越去年全年每股盈餘9.03元。

勤誠發布新聞稿表示，終端客戶AI伺服器需求優於預期，且在生成式AI應用帶動下，客戶陸續增加對各類應用的專案開發量，搭配通用型伺服器的採購需求逐步回溫，帶動營收與獲利創下亮眼成績。

展望第4季，勤誠指出，10月合併營收為10.5億元，月減28.6%，年減7%，雖受到工作天數及客戶專案轉換調整影響，部分專案訂單將遞延至11至12月貢獻，但終端客戶AI需求旺盛。

面對近期外部環境的不確定性，勤誠關注終端需求變化及地緣政治風險，近期完成馬來西亞新廠土地簽約，積極布建海外生產基地，以強化風險抵禦能力。（編輯：楊蘭軒）1131107