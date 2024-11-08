華新集團規劃印尼建不鏽鋼盤元廠 2027年量產

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（中央社記者潘智義台北8日電）電纜及不鏽鋼廠華新麗華今天董事會決議，新加坡子公司WLS增資華新永旭公司，於印尼規劃興建不鏽鋼盤元廠，預估年產量30萬噸，2026年第2季完成建廠，2027年上半年量產。

華新麗華發言人文德誠今天在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，新加坡子公司Walsin Singapore Pte. Ltd.（WLS），擬以約915萬美元增資PT. Walsin Everising Specialty Steel Indonesia（華新永旭），將提高持股至51%，累計總投資金額約1530萬美元，於印尼規劃興建不鏽鋼盤元廠，提升成本競爭力，發揮品牌價值綜效。

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文德誠說明，新加坡子公司WLS與Mimosa International Limited於印尼Morowali Industrial Park園區合資成立華新永旭公司建設不鏽鋼盤元廠，生產300系列不鏽鋼基礎線材，年產量預估30萬噸，未來將以東南亞、南亞為目標市場。

華新麗華於2019年底在印尼Morowali Industrial Park園區成立印尼華新鎳業公司，開發不鏽鋼上游原料鎳生鐵，掌握不鏽鋼上游原物料穩定供應。現進一步擴展業務，透過計劃性投資合作，實現策略願景，延伸品牌價值，鞏固華新麗華在全球不鏽鋼市場的領先地位。（編輯：張均懋）1131108