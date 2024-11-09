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美國選後股市狂飆 法人提醒短線過熱

2024/11/9 09:54
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（中央社記者曾仁凱台北9日電）美國總統大選塵埃落定，不確定性因素消除，美股、台股齊步上揚，台股本週大漲773.81點或3.4%，收在23553.89點；法人看好台股年底行情可期，不過短線衝高後，投資人追高宜慎。

美國本週舉行總統大選，前總統川普勝出將重返白宮。由於選前選情膠著，投資人陷入觀望，選後結果迅速開出，不確定因素消除，加上根據上次經驗，川普當選後會推動減稅政策，選後美股噴出，道瓊工業指數週三單日飆漲1508點，寫下史詩級漲點。

「川普交易」當道，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克選前大力支持川普，選後短短3天，特斯拉股價狂飆27.7%。

週五收盤，道瓊工業指數、那斯達克，以及標普500指數續創新高。不過科技股、半導體股休兵，費城半導體指數下跌43.467點或0.81%，收在5290.52點，輝達（NVIDIA）下跌1.25美元或0.84%，收在147.63美元；台積電ADR幾乎收在平盤，終場小漲0.01美元，收201.2美元。

永豐投顧分析，美國總統大選結果揭曉，但權力交接要等到明年1月，接下來將是一段政治空窗期，搭配台股年底經常會有作帳行情，兩者重疊，可望形成中期行情。

不過美股選後急漲，連創新高；台股本週也連漲5天，從美國選前漲到選後，短線有過熱跡象，提醒投資人追高宜慎。（編輯：張均懋）1131109

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