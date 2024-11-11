鎖定AI機器人等3大馬達領域 中鋼攜富田設實驗室

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（中央社記者何秀玲台北11日電）中鋼今天表示，攜手富田電機設立「中鋼-富田聯合實驗室」，鎖定電動車、無人機與AI機器人3大馬達用途領域深化研究，將中鋼開發的高性能電磁鋼，應用於富田電機製造的高規電動馬達產品，搶攻未來與日俱增的高值化馬達市場需求。

中鋼今天發出新聞稿表示，富田電機為知名電動載具動力系統及工業馬達技術暨製造廠，自1988年創立以來主要研發設計與製造各式馬達，應用於公路型及非公路型電動載具、風機、工具機與泵浦等產業。

中鋼表示，10多年前在全球電動車發展萌芽之際，中鋼透過早期供應商參與（Early Vendor Involvement，EVI）模式與富田電機展開合作，將開發的高磁通、低鐵損電磁鋼導入其馬達產品，打入美系和日系電動車供應鏈。

中鋼指出，隨著近年全球掀起無人機風潮，政府於國內推動無人機產業鏈國產化，中鋼因應無人機和機器人馬達對高效率及高扭力的需求，已開發薄頂規超高磁通電磁鋼的專用材料。

富田電機也成立小型化事業部，聚焦無人機、低軌衛星及AI機器人相關市場，尤以無人機馬達的發展最為迅速。

中鋼表示，過往除了與富田電機協同開發電動車馬達產品，也成功協助富田電機導入中鋼自主研發的自黏塗料技術，並建立自黏鐵芯馬達量產實績，近日雙方攜手成立「聯合實驗室」研發平台，結合高端鋼材及先進馬達產製技術的優勢，可望在提升無人機的升力和續航力實現合作綜效。（編輯：張均懋）1131111