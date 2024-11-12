美股創高台積電ADR挫 法人：關注外資台指期淨空單

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）川普勝選效應持續，美股道瓊和標準普爾指數再創新高，不過台積電ADR下挫3.5%。台股11日終場下跌24點收23529點，外資台指期淨空單增加，首次突破5萬口。法人表示，關注外資台指期淨空單，台股短線仍有逢高賣壓，指數攻高不易，盤勢震盪整理。

川普（Donald Trump）在美國總統大選勝出二度入主白宮效應延續，美股11日大多走揚，道瓊工業、標準普爾和那斯達克指數收盤再創新高。

道瓊工業指數11日終場上漲304.14點或0.69%，收44293.13點，首度站上44000點，標準普爾500指數微升5.81點或0.10%，收6001.35點，首次攻上6000點。

科技股為主的那斯達克指數微漲11.99點或0.06%，收19298.77點；不過費城半導體指數下挫134.13點或2.54%，收5156.39點。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）跌1.61%、收145.26美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌3.55%、收194.05美元，電動車大廠特斯拉（Tesla）大漲8.96%、收350美元。

台股11日開低震盪，後續跌勢收斂，終場下跌24.25點，收在23529.64點，成交值新台幣3555.72億元。三大法人合計賣超61.49億元，其中自營商賣超86.82億元，投信買超27.05億元，外資及陸資賣超1.72億元。

在台指期淨部位，三大法人11日淨空單增加6311口至23870口，其中外資淨空單增加8870口至51698口。

本土證券法人指出，外資布局台指期淨空單突破5萬口創下新高，加上市場傳出台積電停止向中國供應7奈米以下晶片等變數，台積電ADR下挫逾3.5%，台股短線仍有逢高賣壓，指數攻高不易，盤勢高檔震盪整理。

上市櫃公司陸續公布財報，代工廠緯創今年前3季累計每股盈餘（EPS）4.26元，已超越去年全年的4.08元，10月合併營收962.85億元，創歷年同期新高，AI伺服器維持逐月及逐季成長趨勢。

受惠傳統旺季與運價成長，陽明第3季稅後淨利年增911%，萬海第3季每股賺6.57元；累計前3季，陽明賺近1.5個股本，萬海每股賺逾12元。

台泥今年前3季受惠於今年3月併入土耳其及葡萄牙等2公司業績，稅後純益73.64億元，年增18.85%，每股純益0.93元，獲利和EPS創近3年同期新高。

電信三雄公布10月財報，台灣大哥大連續2個月追平中華電信單月每股純益，但前10月EPS中華電信仍以4.03元，蟬聯EPS獲利王；遠傳電信受惠遠亞併綜效、iPhone新機上市，10月營收創新高。（編輯：林家嫻）1131112