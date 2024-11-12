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製鞋業務復甦 寶成前3季獲利年增3成

2024/11/12 18:44
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（中央社記者曾仁凱台北12日電）寶成今天公布第3季營收新台幣668.03億元，季增2.2%，比去年同期成長14.5%；稅後純益57.27億元，年減5.8%，但較第2季大幅成長67.7%，創下近1年新高，單季每股純益1.94元。

累積寶成今年前3季營收1954億元，年增5.2%；稅後純益137.93億元，年增30.3%，每股純益4.68元。

寶成說明，今年前3季營運成長，主要得益於鞋類製造業務整體營運的穩健復甦，有效抵銷運動用品零售業務銷售疲弱。

今年以來鞋類產品需求大幅提升，加上去年比較基期偏低，寶成製鞋出貨量較去年同期顯著成長，平均售價（ASP）則因產品組合變化而下降。

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運動用品零售業務方面，由於中國大陸地區經營環境複雜多變，消費者對支出更加審慎，雖然今年前3季線上銷售保持增長，但線下實體門市銷售面臨客流不振的壓力，寶成今年前3季運動用品零售業務整體銷售較去年同期減少8.3%。

業外方面，寶成今年前3季依權益法認列的投資收益為84.99億元，較去年同期增加1.81億元，其中認列直接與間接持股18.09%的南山人壽相關轉投資收益為66.25億元，較去年同期減少1.23億元。另外匯兌利益較去年同期增加7.08億元、處分關聯企業淨利益也增加7.02億元。整體而言，寶成今年前3季合併業外淨收益為124.92億元，年增18.6%。（編輯：潘羿菁）1131112

#南山人壽
#寶成
#第3季財報
寶成
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