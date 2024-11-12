仁寶第3季毛利率重返5% 創13年新高

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（中央社記者吳家豪台北12日電）代工廠仁寶今天公布第3季財報，受惠於產品組合優化，高毛利產品比重增加，毛利率達5.01%，為2011年第3季毛利率衝上5.02%後，近13年首度重返5%；今年第3季每股盈餘新台幣0.77元，寫下近12季新高。

仁寶發布新聞稿說，今年第3季電腦產品、穿戴裝置及汽車電子營收較第2季成長，其餘產品線保持穩定。

仁寶今年第3季合併營收約新台幣2443.17億元，季增3%，年減3%；營業淨利46.77億元，季增15%，年增28%；歸屬母公司稅後淨利33.34億元，季增16%，年增39%；每股盈餘0.77元。

由於營運效率提升及費用控管得宜，仁寶第3季營業利益率達1.9%，季增0.2個百分點，年增0.5個百分點。

仁寶今年前3季合併營收約6810.98億元，雖年減3%，但在獲利改善的驅動下，歸屬母公司稅後淨利達81.06億元，年增38%；前3季每股盈餘1.86元，已超越2023年與2022年全年獲利。（編輯：潘羿菁）1131112