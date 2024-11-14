正崴砸20億蓋AI超級運算中心 14日啟用全台算力第一

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（中央社記者曾仁凱台北14日電）正崴首座超級運算中心Ubilink今天舉行啟用儀式，躍居全台算力第一的AI運算中心，並名列全球500大超級電腦算力排行榜第21名。正崴董事長郭台強表示，算力即國力，AI可以幫助製造業提升生產效率，現在AI建置是要和世界賽跑，正崴超算中心二期計畫已經在準備中。

正崴5月宣布攜手華碩，雲端解決方案供應商（CSP）優必達（Ubitus），以及旗下再生能源開發子公司森崴能源等合作夥伴，在新北土城打造全台最大的AI運算中心，今天正式落成啟用。

正崴砸下新台幣20億元打造的Ubilink超算中心，配備128台輝達（NVIDIA）H100伺服器，算力可達到45.82PFLOPs（每秒浮點運算），成為全台算力第一的AI運算中心。

正崴表示，Ubilink超算中心與國家實驗研究院國網中心建造的台灣杉二號、三號、創進一號，以及NVIDIA Taipei-1是目前台灣5大算力中心，總算力達82.95 PFLOPs算力，而Ubilink就占據其中55%的算力。

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郭台強表示，雖然Ubilink超算中心已經是目前台灣算力第一的AI運算中心，但以AI的應用潛力而言，這個規模不算大。一期投資金額20億元，未來滿載後，估計每年大約可創造40億元的營收。

他表示，目前一期超算中心已經有幾個非常大的客戶在測試中，包括半導體廠商，擬運用在IC設計以及先進封裝等；另外也有生醫業者，打算運用AI算力在藥品開發、智慧醫療等，希望盡快達成滿載。接著二期計畫也已經在規劃中，包括場地、電力規劃都準備好，視客戶需求可以立即啟動。（編輯：潘羿菁）1131114