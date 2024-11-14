百億OUTLET爭霸 華泰名品城拚餐飲林口三井搶在地客

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（中央社記者何秀玲台北14日電）林口三井OUTLET二館今天開幕，並宣告明年一館與二館合計業績將達新台幣125億元，與桃園華泰名品城OUTLET上演兩強對決。華泰名品城向中央社記者表示，今年訂下120億元目標，力拚成長，明年挑戰130億元營收，估有5至10%成長。

營運規劃方面，華泰名品城將完成三期餐飲改裝，預期可帶動業績成長；林口三井表示，保持在地民眾能放鬆的宗旨，與其他業者區隔。

華泰名品城不操作母親節、不做週年慶，2022年以單店之姿擠入百億元俱樂部，營收達103億元，是唯一以單店營運衝上百億元的OUTLET；台灣其他OUTLET百貨還有三井林口、台中港和台南等3家，以及台中麗寶OUTLET MALL，高雄2家包括義大OUTLET、新光三越旗下SKM Park Outlets。

華泰名品城表示，今年業績估可有1至2%成長，明年在改裝和替換櫃的推動下，預估業績會有5至10%成長。

華泰名品城附近的桃園國泰置地廣場B區，預計明年完工，可望帶來人潮。華泰名品城總經理劉亭君今年曾表示，耗時4個月改裝的三期主題餐廳區，於今年10月先後登場，包括獲得米其林推薦的NARA Thai Cuisine桃園首店已於今年9月下旬開幕，而10月中下旬迎來黑毛屋及春水堂。

劉亭君說，緊接著12月，美食廣場還會有2家知名餐飲品牌亮相，完成三期餐飲改裝的最後拼圖，這波餐飲改裝將有效帶動業績成長。

除了優化品牌，華泰名品城也有新展店計畫。去年底宣布插旗嘉義，投入48億元，規劃地上2至3層的OUTLET商場，預計在2025年動工，首期於2028年營運，預估未來全期開幕後，年營收可望達50至60億元，也將成為全台第8家OUTLET。

不過，日本三井以不動產開發商之姿，2016年在台灣開出林口三井一館後，持續在台灣攻城掠地，展店速度之快，讓台灣百貨業者無法小覷；若單看OUTLET商場，台灣三井目前共有3家，包括林口、台中港與台南OUTLET。

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林口三井二館董事總經理村原良祐今天出席二館開幕記者會表示，一館開幕至今已8年，目前業績穩定成長，未來規劃做局部改建；此次二館開幕，有部分專櫃從一館遷移至二館，空置下的櫃位，有望在今年底前補上。

百貨業界推估，未來台灣還會開出20至30家百貨，被問到台灣三井的優勢為何，村原良祐說，台灣三井的空間以及館內活動，都與其他業者有所區隔，希望客人不光想購物時才來，而是成為在地民眾能放鬆，隨時能進來打發時間的百貨，這才是三井吸引消費者的優勢。（編輯：楊蘭軒）1131114