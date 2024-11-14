廣達第3季獲利創高 估明年AI伺服器續3位數成長

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（中央社記者吳家豪台北14日電）代工廠廣達今天公布第3季財報，受惠於人工智慧（AI）伺服器強勁需求，營收與獲利皆創單季新高，預期明年AI伺服器營收將再成長3位數；AI伺服器在整體伺服器占比目前已超過50%，明年將突破70%。

廣達董事會今天也決議，對美國田納西州子公司QMN增資2.3億美元（約新台幣72.8億元），加速擴充AI伺服器產能。

廣達今年第3季合併營收新台幣4245.49億元，季增37%，年增48.2%；營業淨利195.57億元，季增28.6%，年增55.2%；歸屬母公司稅後淨利166.33億元，季增9.9%，年增29.9%；每股盈餘4.32元，創單季新高。

今年前3季廣達累計營收9934.43億元，年增24.5%；營業淨利464.63億元，年增46.4%；歸屬母公司稅後淨利438.29億元，年增49.1%；每股盈餘11.37元，賺逾一個股本。

廣達表示，第4季筆記型電腦出貨將季減10%至15%，2024年全年出貨將年減個位數，預估2025年出貨將成長個位數。

伺服器產品方面，廣達指出，今年第2季AI伺服器營收占比已超過50%，明年占比有望突破70%。今年AI伺服器營收已成長3位數，明年將再成長3位數。

車用事業方面，廣達表示，受到大環境影響，明年營收將溫和成長，車用營收占比將維持個位數。通常車用事業需要數年耕耘，廣達相關訂單能見度已看到2026年以後，看好長期成長潛力。

為因應AI相關布建需求，廣達持續擴充泰國、美國及歐洲廠區，今年前3季資本支出約86億元，預估全年將達100億元至120億元，2025年資本支出初步規劃約120億元。

廣達表示，雲端服務供應商（CSP）對於落後投資的恐懼，遠大於過度投資，AI投資已經形成軍備競賽，各家業者搶破頭建置算力。當AI伺服器越來越複雜，業者需要具備夠強的研發能力、財務能力以及與供應鏈合作的緊密度，才能為客戶做出整套解決方案且如期交貨，這些都是廣達的競爭優勢。（編輯：楊蘭軒）1131114