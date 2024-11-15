匯率與原物料價格波動劇烈 中鋼12月盤價平高開出

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（中央社記者何秀玲台北15日電）中鋼今天表示，全球鋼市強弱互現，近期匯率與原物料價格波動劇烈，總體信心緩步回升，考量製造業景氣與終端消費復甦尚需時間，且年末時節客戶多傾向降低庫存因應，12月盤價以平高盤開出，有3項產品調漲價格，每公噸漲新台幣300元。

中鋼指出，12月盤價每公噸調漲300元，有熱軋鋼板與鋼捲（一般料）、熱軋鋼捲（軋延料）、冷軋鋼捲（一般料）。

鋼鐵供給方面，根據世界鋼鐵協會（worldsteel）統計，今年9月全球粗鋼產量年減4.7%，降至1.436億噸，中國大陸9月產量年減6.1%，降至7707萬噸；中鋼協統計，11月上旬鋼材庫存降至819.9萬噸，進入秋冬季空汙環保限產時期，全球鋼鐵供給趨緊的態勢不變。

世界鋼鐵協會也預估，2025年全球鋼鐵需求將成長1.2%，來到17億7150萬噸，較今年增加2060萬噸，鋼市復甦動能加溫。

原物料與營運成本方面，受中國利多政策支撐，鐵礦砂與煤礦分別維持每公噸100至110美元與200至210美元水準，煉鋼成本維持高檔。

鋼鐵行情方面，歐洲鋼廠提漲鋼價態度明確，明年第1季交期熱軋報價較今年12月交期價格高每公噸50美元以上，美國鋼廠於10月底提漲熱軋每短噸20至30美元（約每公噸22至33美元），未來製造業回流美國後，續漲格局可期。

中國大陸流通行情上個月受政策激勵，大幅拉漲後適度回檔修正，全球最大的鋼鐵業者寶武以及中國鋼鐵業者鞍本，12月平板類產品以平盤開出，亞洲鋼價盤整後或許有向上契機。

中鋼表示，美國總統川普（Donald Trump）重返執政，或將推動新一輪美中貿易戰，圍堵中國產品出口，目前台灣已對中國大陸鍍鋅與鋼板課徵反傾銷稅，熱軋反傾銷案也按進度推展中。

中鋼呼籲下游用鋼產業，避免使用中國低價傾銷鋼品原料所製成品、半成品，降低遭美中貿易戰所波及的風險，也有利政府向美國爭取鋼鐵關稅豁免的契機。（編輯：張均懋）1131115