東元：明年首季拚售電執照 川普當選助美馬達業績

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）機電大廠東元今天預估，美國市場需求增加，川普當選美國總統對東元北美業務有利多因素，預估2025年德州西屋馬達廠業績可成長。在綠色能源，東元規劃申請售電執照，目標明年第1季取得執照。

東元下午舉行法人說明會，展望第4季營運，東元總經理范炘預估，第4季機電系統事業群營收可較第3季成長、較去年同期持平，智慧能源事業群營收估季增和年減，下半年相對保守，智慧生活事業群估季減和年增；整體第4季毛利率較第3季持平，比去年同期成長。

展望主要市場景氣，范炘表示，美國降低利率的前景及總統大選後不確定性緩解，預期需求將重新成長。

針對中國大陸，范炘指出，當地市場民生消費力仍未見明確提升，觀察經濟刺激方案成效，東元持續在華南和華北開發新業務，並拓展大西北地區。至於台灣市場，觀察短期馬達需求，以及機械產業景氣動向。

法人問及川普在美國總統大選勝出影響，范炘表示，對東元北美業務不會利少，反而利多，東元持續觀察相關政策進展，會持續因應客戶需求，調整區域化布局，動態考量在德州西屋廠以及墨西哥廠、大馬達和小馬達之間的產能配置。

在主要市場布局，范炘指出，第3季已在美國德州西屋廠完成充電樁產線建置，預估2025年德州西屋馬達廠業績可成長，主要受惠電廠、油氣礦業、大型機械工具等應用帶動大馬達需求、加上充電樁業務、以及西屋品牌銷售變壓器產品等動能。

東南亞部分，范炘表示，第4季在東南亞擴大資料數據中心（IDC）工程工作團隊，預估2025年東南亞資料中心相關業務可逐步成長。

在綠色能源布局，范炘指出，第4季已取得北美製氫廠設備訂單規模近400萬美元，2025年爭取台電靜態同步補償器（STATCOM）標案，並規劃申請售電執照，目標明年第1季取得執照。

電氣化事業方面，東元表示，9月24日取得變壓器商伸昌電機約57.2%股權，跨足69kv至161kV電力變壓器業務，第4季開始可貢獻營收，積極布局北美和台灣市場。

在三大事業群營收比重，根據資料，第3季機電系統占東元整體營收比重53.3%，智慧能源占比17.6%，智慧生活占比22.5%。

東元說明，第3季機電系統事業群營收較去年同期減少7.9%，主要是北美及中國市場需求衰退；智慧能源事業群營收年減26.5%，主要是離岸風電工程收入減少；智慧生活事業群營收較去年同期減少4%，主要是物流及資訊服務等營收微幅下滑。

東元第3季營業毛利率26%，季增0.8個百分點、年增1.4個百分點，主要是機電系統及智慧生活營收占比提升；第3季營業利益率首次站上12.13%，受惠毛利率上揚。

東元第3季稅後獲利新台幣17.7億元，季增7.5%，年增80.4%，創歷史單季次高，每股純益0.84元。東元說明，主要是股利收入增加，今年部分股利延至第3季入帳。

東元前3季合併營收417.13億元，年減7.4%，前3季稅後獲利45.76億元，年減3.4%，累計每股純益2.17元，低於去年同期EPS 2.25元。（編輯：楊蘭軒）1131115