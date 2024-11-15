世界先進：與客戶合作降低停電影響 第4季展望不變

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（中央社記者張建中新竹15日電）晶圓代工廠世界先進位於桃園的晶圓3廠，11月11日中午發生停電事件。世界先進今天表示，停電事件將影響部分晶圓出貨及成本，正與客戶緊密合作，補足相關晶圓、控制成本，降低對營運影響，第4季業績展望維持不變。

世界先進今天發布新聞稿，針對晶圓3廠11月11日發生的停電事件提出進一步說明。世界先進指出，公司以謹慎的態度採取嚴格的晶圓生產檢驗措施，在確保出貨產品品質優良無虞下，晶圓3廠已恢復正常營運。

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世界先進指出，這次停電事件將影響部分晶圓出貨及成本，正與客戶緊密合作，全力補足相關晶圓、控制成本，以降低對營運的影響，第4季業績展望維持不變。世界先進先前預估，第4季晶圓出貨量季減約10%至12%，產品平均售價上揚3%至5%，毛利率介於27%至29%之間。

世界先進晶圓3廠11日中午12時10分因南亞塑膠錦興廠區供電系統設備異常，致使晶圓3廠電力短暫中斷，並於12時34分恢復供電。世界先進隨即採取措施，全面進行復工，並於第一時間通知受影響的客戶。（編輯：楊蘭軒）1131115