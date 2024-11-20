經長：川普內閣對中立場較強硬 審慎觀察應對方式

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（中央社記者劉千綾台北20日電）美國準總統川普明年重返白宮，近期陸續公布內閣名單。經濟部長郭智輝表示，觀察川普內閣人選對中國立場較為強硬，未來會審慎觀察美國對中國採取何種經貿措施，台灣才能規劃比較好的應對方法，境外關內政策是其中之一。

川普近期陸續公布未來閣員人選，包括任命對中國強硬派的盧特尼克（Howard Lutnick）出任商務部長，他將掌理美國關稅和貿易政策，預計對中出口管制將更加嚴苛。

郭智輝今天赴立法院經濟委員會受訪表示，川普內閣對中國政策滿強硬的，需要審慎觀察，「但我們不能先下手」，應先觀察美國未來對中國採取何種經貿措施，台灣才能規劃比較好的應對方法，會隨時觀察環境變化。

郭智輝表示，雖然無法預測未來會怎麼發展，但經濟部都有思考不同情境下的應對策略，境外關內政策也是因應方法之一。

多位立委今天質詢關切經濟部如何協助台商布局，郭智輝表示，將透過境外關內政策、以大帶小，協助供應鏈順利落地，也會協助廠商爭取海外投資的稅金優惠，因為中小企業比較沒有能力單獨爭取。

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郭智輝表示，台積電熊本廠有約60%材料須向日方購買，他前陣子訪問九州、拜訪台積電熊本廠，除了了解台積電投資狀況，也希望協助相關供應鏈落腳日本。

台積電近年在歐美日等地建廠，郭智輝上任即提出境外關內政策，他受訪時補充，主要是協助台灣供應鏈前往日本發展，日本不是只有台積電熊本廠（JASM），日本還有許多半導體公司，希望台廠順利落地，以爭取日本半導體客戶訂單，這是境外關內的概念之一。（編輯：翟思嘉）1131120