經部：1至10月海外生產比48.5% 創近15年同期最低

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（中央社記者劉千綾台北20日電）美國總統當選人川普重返白宮，是否會再次促使供應鏈板塊轉移，格外受矚。經濟部表示，川普第一任期發動美中貿易戰，帶動台廠回流，今年前10月海外生產比持續降至48.5%，創近15年同期最低，可見一斑，不過川普2.0關稅政策尚未明朗，目前還無法分析對台灣廠商影響。

經濟部今天公布10月外銷訂單達554.5億美元，年增4.9%，連8紅，預估在年終備貨需求和AI持續挹注下，外銷訂單估將持續成長，看好全年正成長機會。

經濟部統計處長黃于玲表示，10月外銷訂單海外生產比52%，較去年同期下降1.0個百分點，因資訊通信產品廠商提升國內生產比重所致，主要為手機接單增加。累計前10月海外生產比達48.5%，為近15年以來同期最低。

川普明年重返白宮，媒體關注川普經貿政策是否影響外銷訂單和海外生產表現，黃于玲表示，川普在第一任期開啟美中貿易戰，許多台廠將產線移回台灣，包括伺服器等廠商，因此提高國內生產比重，雖然這次他重返白宮，但未來關稅與經貿政策走向為何，目前不得而知，無法預測對台灣廠商的影響。

觀察主要接單地區，黃于玲表示，美國10月訂單金額達191.5億美元，創歷年同期新高，也是10月外銷訂單成長最大貢獻來源，年增12.6%，主要增加力道是電子產品，包括AI和高效能運算需求擴增，推升晶片需求。

中國大陸及香港訂單106.2億美元，年減0.1%，黃于玲表示，主要為電視面板等光學器材接單減少。

東協訂單104.9億美元，雖締造歷年同期次高表現，但年減3%，主因為油價下跌影響礦產品接單金額。（編輯：潘羿菁）1131120