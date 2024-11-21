本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／楊双子受學運衝擊扎根本土認同 書寫台灣女性故事向國際發聲
首頁 / 產經
台股
新聞專題
台股
首頁 / 產經

股匯續疲 新台幣盤中貶逾1角收32.545元

2024/11/21 17:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北21日電）地緣政治緊張局勢加劇，推動美元指數轉強，加上台股疲弱，新台幣匯率放量走貶，今天盤中一度重挫逾1角，收盤收在32.545元，貶5.1分，寫下一週以來最低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額放大至18.955億美元。

俄烏戰爭緊張局勢升級，避險情緒升溫，美元指數隨之反彈，美股則漲跌互見。央行統計，美元指數今天升值0.19%，新台幣貶值0.16%，韓元下跌0.38%，人民幣小升0.03%，日圓跌深反彈，勁揚0.48%。

原本市場期待輝達財報帶來新一波上漲動能，但結果出爐後，似乎有利多出盡的味道，股價並不買單，台股AI伺服器族群承受壓力，台股今天開低震盪回測季線約22550點，終場下跌132.7點，收在22555.66點。

新台幣兌美元今天開盤價為32.52元，匯價延續貶勢，最低觸及32.598元。外匯交易員指出，外資今天繼續出走，加上美元反彈，均令新台幣承壓，盤中一度貶逾1角，不過出口商迅速進場拋匯，貶幅逐步收斂。

外匯交易員分析，雖然美國總統大選落幕，但川普當選帶來極大的不確定性，市場觀望其激進政見是否全數執行、執行程度多少，以及美國聯準會貨幣政策路徑是否調整；政經局勢還不明朗的情況下，預期新台幣匯率將延續趨弱盤整。（編輯：楊蘭軒）1131121

#川普
#俄烏戰爭
#匯市
#新台幣
#台股
#美國
川普
華航：川普加速製造業回美國 明年貨運大展身手中國2025經濟成長率目標 政府經濟顧問擬建議「保5」
俄烏戰爭
俄烏戰爭首見 基輔：俄軍射洲際彈道飛彈襲烏克蘭惠塔克出任美駐北約大使 懂司法但缺國安背景
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：