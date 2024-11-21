股匯續疲 新台幣盤中貶逾1角收32.545元

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）地緣政治緊張局勢加劇，推動美元指數轉強，加上台股疲弱，新台幣匯率放量走貶，今天盤中一度重挫逾1角，收盤收在32.545元，貶5.1分，寫下一週以來最低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額放大至18.955億美元。

俄烏戰爭緊張局勢升級，避險情緒升溫，美元指數隨之反彈，美股則漲跌互見。央行統計，美元指數今天升值0.19%，新台幣貶值0.16%，韓元下跌0.38%，人民幣小升0.03%，日圓跌深反彈，勁揚0.48%。

原本市場期待輝達財報帶來新一波上漲動能，但結果出爐後，似乎有利多出盡的味道，股價並不買單，台股AI伺服器族群承受壓力，台股今天開低震盪回測季線約22550點，終場下跌132.7點，收在22555.66點。

新台幣兌美元今天開盤價為32.52元，匯價延續貶勢，最低觸及32.598元。外匯交易員指出，外資今天繼續出走，加上美元反彈，均令新台幣承壓，盤中一度貶逾1角，不過出口商迅速進場拋匯，貶幅逐步收斂。

外匯交易員分析，雖然美國總統大選落幕，但川普當選帶來極大的不確定性，市場觀望其激進政見是否全數執行、執行程度多少，以及美國聯準會貨幣政策路徑是否調整；政經局勢還不明朗的情況下，預期新台幣匯率將延續趨弱盤整。（編輯：楊蘭軒）1131121