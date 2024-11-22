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川普放話加關稅 中鋼看好台灣鋼鐵下游受惠轉單效應

2024/11/22 17:09
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（中央社記者何秀玲台北22日電）中鋼董事長黃建智今天帶領新經營團隊出席法說會，談及川普當選美國總統可能為鋼鐵市場帶來「正向訊號」，除了中國鋼材被圍堵及中國政策有助鋼市築底，明年美國可能加徵關稅，台灣部分鋼鐵下游產品有望受惠轉單效應。

從全球需求來看，黃建智表示，高利率和高通膨環境已開始降溫，各國政府加強支出力道，建築業動能回升；全球除中國之外的經濟展現韌性，通膨淡化、政府擴大支出支撐經濟。

世界鋼鐵協會（worldsteel）預期，2024年及2025年中國以外之全球鋼鐵需求將增加1080萬噸、年增1.2%，以及2930萬噸，年增3.3%；2025年預估全球鋼鐵需求總量17.72億噸，成長率1.2%。

從供給方面來看，中國政府限制國內粗鋼產能擴張，但對下游新設產線則未限制，為滿足國內下游需求，鋼廠轉向海外投資，尤其是東南亞市場，到2026年時新增產能約7600萬噸，主要是越南、馬來西亞和印尼。

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關於鋼鐵市場未來展望，黃建智認為正向訊號浮現，因中國大陸強力推動降準、降息與房貸優惠措施，帶動股、房市與原物料行情反轉走升，有利支撐鋼需回溫，鋼市重返均衡狀態。

他也表示，川普（Donald Trump）當選美國總統，外界預測，貿易保護再起，美國或將提高關稅，增加亞洲鋼材銷美門檻，只是美國當地需求若提振，使美國鋼價強漲，加上中國銷美受限，因可能會有轉單效應，台灣部分鋼鐵下游產品有望受惠。（編輯：楊凱翔）1131122

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