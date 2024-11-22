長興前10月獲利年增18% 子公司長廣精機11/29興櫃
2024/11/22 18:39
（中央社記者潘智義台北22日電）長興材料工業公司今天公告自結10月稅前盈餘新台幣1.54億元，較9月增加9.93%，每股稅前盈餘0.13元；累計1至10月稅前盈餘21.73億元，年增18.92%，每股稅前盈餘1.84元。
長興表示，子公司長廣精機向證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行，已於11月21日生效，股票代號7795，預計將於11月29日登錄興櫃，並計畫於2025年下半年申請上市。
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長興表示，雖然受到中國十一長假工作天數減少的影響，公司仍維持穩定出貨量，10月營收35.27億元，僅較9月微減2.53%，並與去年同期相當。由於費用率下降，10月稅前盈餘1.54億元，較9月增加9.93%。
長興說明，傳統上第4季將較第3季逐漸轉淡，將維持中國出貨及市占率，並推動其他海外市場成長，加上精密機械設備年底前客戶驗收可望加速，預期第4季營收表現將可接近第3季。（編輯：楊凱翔）1131122
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