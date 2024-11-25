中國插頭插銷新規明年8月實施 建通全力搶市

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（中央社記者曾仁凱台北25日電）中國國家標準化管理委員會和國家市場監督管理總局7月共同發布新規定，要求插頭帶電插銷應帶有絕緣護套。台灣端子廠建通精密表示，這對插頭行業是重大變革，建通有技術和成本優勢，將全力搶攻在中國的市占率。

建通今天舉行法說會，總經理何易霖表示，基於安全等考量，包括歐盟、澳洲等先進國家，很早就要求插頭帶電插銷應帶有絕緣護套，中國也跟進，今年7月宣布相關新規定，預計2025年8月1日起實施。

何易霖表示，雖然新規定實施後有2年的過渡寬限期，但由於大勢已定，許多中國大廠已紛紛表態，明年就要開始採用新的帶絕緣護套插頭，這對於插頭行業而言是百年一遇的機會。

他說，幾乎所有電器、3C產品都要用到插頭，以中國為例，估計1年生產使用的插頭數量超過50億個，但這個行業平常沒有太大變化，此次中國政府發布新規算是重大變革，為建通帶來新機會。

何易霖指出，建通很早就出貨帶絕緣護套的插頭插銷到歐洲和澳洲，已經很有經驗；相較於同業採取2次射出成型，建通擁有多項專利技術，可做到1次射出成型，節省製程成本，具有技術和成本優勢。

建通因為新切入的特殊銅材市場，認證期比預期長，今年營運不如預期，前3季營收新台幣22.98億元，年增24.8%；稅後淨損1.24億元，比起去年同期淨損1.19億元，虧損擴大4.2%，每股淨損0.75元。

何易霖表示，新特殊銅材明年交貨量可望逐步提高，加上中國的插頭帶電插銷新標準，建通希望趁機搶攻在中國的市占率，有望為公司明年營運挹注動能。（編輯：楊蘭軒）1131125