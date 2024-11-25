獲廣達電腦投資 雲象科技26日以32元登錄興櫃

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（中央社記者何秀玲台北25日電）雲象科技26日將以每股32元登錄興櫃，日前剛完成最新一輪共計新台幣7.65億元募資，吸引廣達電腦、中華開發資本、台企銀創投與國泰創投等企業投資，董事長葉肇元表示，今年訂單數量大幅成長，有望在明年認列營收。

雲象科技聚焦數位病理與AI醫療解決方案，主要產品為數位病理平台、人工智慧輔助診斷系統。根據雲象公開說明書，2023年營收約新台幣1.01億元，年增170.7%，稅後虧損7406萬元，較2022年虧損9843萬元收斂，每股虧損1.26元。今年上半年營收為4335萬元，稅後虧損7110萬元，每股虧損1.11元；雲象科技今天舉辦興櫃前業績發表會。

雲象科技核心產品包括 「數位病理平台」、「骨髓抹片分析系統」和 「大腸瘜肉偵測系統」。其中數位病理平台整併多項人工智慧模組，提供全玻片影像管理、註解與AI推論功能，能支援淋巴結轉移檢測，以及乳癌免疫組織化學定量分析等應用。

目前廣達電腦為雲象科技最大法人股東，持股15%；第2大股東為國泰集團，包括國泰創投和國泰醫院，2者相加持股為11.12%。

葉肇元表示，2023年對雲象科技來說，公司體質出現重大轉變，海外營收達到4成水準。他也預期，未來海外營收比將持續成長，今年預估約可達到50%。

另外，他表示，雲象科技今年興櫃前做最後一輪募資7.65億元，吸引中華開發、廣達電腦、國泰創投等企業投資，將有助於雲象科技未來繼續拓展海外市場。（編輯：楊凱翔）1131125