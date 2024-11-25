台灣12強奪冠業者促銷 經部：11月零售餐飲業拚轉正

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（中央社記者劉千綾台北25日電）為慶祝台灣隊棒球12強擊敗日本奪冠，許多商家祭出優惠活動同賀。經濟部表示，10月零售及餐飲業營業額雖受颱風襲台影響，雙雙翻黑，不過在配合棒球賽事推出餐點及促銷活動刺激下，預期11月零售及餐飲業營業額有望轉正成長。

經濟部今天公布10月零售及餐飲業營業額統計，因10月颱風襲台衝擊百貨週年慶商機，零售業和餐飲業營業額雙雙翻黑，分別年減0.5%、1.8%，經濟部表示，因基期高和颱風干擾因素讓內需動能趨緩，但並未停滯，仍看好全年零售業和餐飲業有機會創新高。

統計處副處長黃偉傑表示，10月零售業營業額為新台幣4109億元，為歷年同月次高，但翻黑轉為年減0.5%，止步連37個月正成長；其中百貨公司雖逢週年慶檔期，營業額卻年減3.9%，超級市場及量販店因民眾採購防颱物資，分別年增14.4%及10.1%。

黃偉傑表示，10月餐飲業營業額819億元，年減1.8%，其中餐館年減3.3%，主因雙颱接連來襲干擾門市營運；飲料店因業者積極開發新品及加碼優惠促銷，且今年入秋後氣溫仍高，帶動冷飲銷售續旺，年增2.2%。

世界12強棒球賽昨天冠軍戰，台灣以4比0力退日本，奪史上首次世界第一榮耀，除統一超商、全家、OK和萊爾富等4大超商祭出優惠活動同樂外，許多店家也宣布展開優惠活動同慶。

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黃偉傑表示，雙11購物節登場，以及天候轉涼帶動禦寒商機，業者配合國際賽事推出周邊商品及促銷優惠下，11月零售業營業額預估介於4258億至4387億元，介於年減1%和年增2%之間。

餐飲業方面，黃偉傑表示，雖因百貨週年慶高峰已過，商場餐館人潮降溫，但隨著氣溫下降將帶動溫暖食飲需求，以及業者持續拓點，並配合棒球賽事推出期間限定餐點及促銷，預期11月營業額介於801至824億元，年增率介於0.5%至3.5%，年增率可望轉為正成長。（編輯：潘羿菁）1131125