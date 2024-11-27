獲准改列一般板 Gogolook：提升資本市場能見度

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（中央社記者吳家豪台北27日電）陌生來電辨識軟體Whoscall開發商Gogolook-創獲台灣證券交易所董事會核准改列一般板上市，Gogolook今天表示，日後改列一般板有望擴大投資人參與，提升交易流動性及資本市場能見度，加速開拓海外市場與吸引優秀人才。

Gogolook 3大事業版圖涵蓋消費端防詐服務、企業防詐業務及金融科技服務，今年1至10月累計營收約新台幣6.9億元，年增10.4%，創歷年同期新高；因認列一次性併購相關費用及持續海外擴張、招募人才與研發投資，今年前3季歸屬母公司淨損約3600萬元，每股淨損1.13元。

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Gogolook發布新聞稿指出，Whoscall全球用戶數持續成長，泰國每月活躍用戶（MAU）已超越台灣，成為Whoscall用戶最多的地區，帶動Whoscall今年前3季營收超過5成來自海外；Gogolook今年選定台北、曼谷成立營運雙總部，加快業務拓展速度。

展望未來，Gogolook表示，將持續拓展多元營收及推出新服務，Whoscall全球每月活躍用戶持續成長，傳統旺季的第4季可望續旺，金融科技服務將加強把流量轉換成營收。在多元營收貢獻下，Gogolook樂觀看待明年成長，獲利表現可望大幅改善。（編輯：張均懋）1131127