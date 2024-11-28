瑞利停止高雄廠車用鈑金生產 擬投資開發不動產

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）車用模具及零件製造商瑞利今天下午舉行重大訊息說明會表示，停止高雄廠車用鈑金生產，運動器材開發設計和用品批發業務不變，高雄廠後續土地廠房將重新規劃不動產開發或出租，部分營運人員留任，其餘人員依據法令辦理作業。

瑞利公告說明，停止高雄廠相關鈑金OEM製造業務，占第3季合併營收比重約8.69%，初期對合併營收並無重大影響。

瑞利總經理林維輝在重大訊息記者會中表示，由於汽車鈑金業務客戶訂單減少，營運產生變化，為追求永續經營並兼顧提升股東權益，今天董事會決議調整高雄廠營運規劃，停止製造相關生產作業，高雄廠原運動器材開發、設計和運動用品批發業務維持不變，其餘廠區營運不變。

林維輝表示，高雄廠後續土地及廠房，將重新規劃不動產開發或出租，瑞利部分人員，將依營運業務需求留任，其餘人員依據勞動基準法及相關法令，辦理相關作業。

瑞利公告說明，停止高雄廠相關鈑金OEM製造業務占第3季合併營收比重約8.69%，初期對合併營收並無重大影響；未來高雄廠區停止生產後，廠房為活化資產提高利益，將轉為投資性不動產。重新規劃後，出租賺取租金收入或進行土地開發，取得未來資本增值。

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根據資料，瑞利主要營運項目包括汽機車沖壓零組件、沖壓模具和治具、運動用品銷售和批發等，高雄廠建於1970年。根據官網，瑞利車用主要客戶包括豐田（TOYOTA）、日產（NISSAN）、三菱汽車（MITSUBISHI MOTORS）、福特（Ford）、通用（GM）、福斯（VW）、納智捷（LUXGEN）等。

瑞利今年前3季合併營收新台幣8.07億元，其中汽車工業事業群占比22.7%，運動用品事業群占比74.6%，其他占比2.6%；前3季毛利率24.12%，前3季累計虧損3355萬元，累計每股虧0.34元。（編輯：楊蘭軒）1131128