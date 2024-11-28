113年非典型就業人數降至80.4萬 占比探10年低點

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（中央社記者蘇思云台北28日電）主計總處今天公布113年5月人力運用調查統計結果，非典型就業人數微幅下滑2000人至80.4萬人，占全體就業人數6.95%，比率下探10年低點。主計總處表示，非典型僅是一種勞動型態，長時間來看，此比率變化不大。

主計總處今天指出，113年5月就業人數為1158萬人，年增7.3萬人；就工作類型觀察，從事全時正式工作者1077.6萬人，占全體就業人數93.05%，年增7.5萬人，非典型（部分時間、臨時性或人力派遣）工作者80.4萬人，占6.95%，年減2000人。

主計總處官員說明，所謂非典型就業者，僅是勞動市場的一種勞動型態，當初調查主要是想了解這類族群的就業選擇原因。這類工作本身具有臨時、短期的性質，像營建工、學生暑假期間打工都屬此類，如果是個人求職時跟公司談好的週工時偏低，也會歸類到非典型就業。

觀察103年到113年非典型就業人數占全體就業人數比率大致在6.93%到7.13%間，113年比率6.95%為104年以來低點。主計總處官員說明，113年微降2000人，以人數或整體比率觀察，上下變化都不算顯著。

回顧過去非典型就業人數變化，109年到111年都不到80萬人，官員表示，民眾選擇成為非典型就業者可能都有不同考量，有的人是因職業特性，有人則想兼顧家務，難以一概而論。

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主計總處指出，113年5月從事非典型工作最主要原因，以「職類特性」有30.8萬人，占38.35%最多， 年增0.22個百分點；因「兼顧家務」占19.25%，「偏好此類工作型態」占16.14%，「求學、受訓」也占13.94%；因「找不到全時、正式工作」者占比降至7.21%，年減2.44個百分點。

至於詢問非典型工作者是否想改做全時與正式工作的比率，調查顯示，「想改做全時、正式工作」的非典型工作者比率由112年14.82%下降到113年的12.96%，年減1.86個百分點。（編輯：楊蘭軒）1131128