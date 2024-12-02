3大公股投信整併？ 財部：尚無收到評估報告

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（中央社記者張璦台北2日電）報載公股金控旗下的兆豐投信、第一金投信、合庫投信有意整併。財政部今天表示，若公司之間取得共識，財政部對整併樂觀其成，不過目前尚無收到評估報告或知悉任何細節。第一金、兆豐金與合庫金發布重大訊息澄清，並未發布任何併購訊息。

兆豐金董事長董瑞斌曾表態，「公公併」可先從銀行之外的子公司整併開始，比如證券、保險、投信、AMC等規模較小的子公司。今天媒體報導，兆豐投信、第一金投信及合庫投信正在討論「三合一」整併的可行性。

財政部官員表示，大方向上，財政部支持公股的非銀行子公司在兼顧股東、員工、客戶與國家利益下，通盤考量企業文化整合、經營策略一致性、業務優勢互補性、市場定位差異化、員工權益保障、營運據點、整併綜效等要件後，進行整併討論。

財政部官員指出，若公司之間取得共識，財政部對整併樂觀其成，不過，目前財政部尚無收到評估報告或知悉任何細節。

兆豐金、第一金與合庫金發布重大訊息表示，澄清媒體報導，未發布任何相關併購訊息。（編輯：潘羿菁）1131202