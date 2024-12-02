11月新車掛牌約3.92萬輛 估12月4.2萬輛

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）根據業者統計，11月台灣新車掛牌數3萬9181輛，月增17.9%，年減10.1%，電動車大廠特斯拉11月掛牌數1152輛，高級進口車款排名升至第4，納智捷電動車n7今年前11月累積交車6620輛。

展望12月，產業人士評估，各主要品牌持續擴大促銷優惠，加上重點新車訂單解消下，預估12月全月總市場新車掛牌數4.2萬輛，較去年同期微減3%，全年台灣新車市場規模近46萬輛。

根據統計資料顯示，11月台灣新車掛牌3萬9181輛，較10月3萬3231輛成長17.9%，比去年同期4萬3566輛減少10.1%。

產業人士分析，11月主要品牌持續擴大各種販促活動，提升客戶下單意願，衝刺年底買氣。

累計今年前11月台灣市場新車掛牌登錄輛數41萬6528輛，較去年同期減少4%，仍是2006年來同期次高。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌11月合計掛牌1萬4144輛，市占率36.1%，登錄輛數創近13年來同期新高。TOYOTA單一品牌11月登錄1萬1903輛，單一品牌市占率為30.4%，續位居第1。累計TOYOTA與LEXUS品牌今年前11月總市場登錄輛數14萬889輛，是1990年後同期次高。

另一方面，鴻海與裕隆合資的鴻華先進，攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，在11月共交付529輛新車，今年前11月累積6620輛。

中華汽車代理MG品牌11月掛牌數397輛，中華車先前指出，MG HS 1.5T車型自製率已超過20%，後續仍需查核驗證，具體時程視各項準備工作與審核而定，未來MG新車型導入會按照政府在地化政策。

觀察進口車，根據統計，11月進口車登錄數1萬9237輛，月增22.4%，年減0.7%，市占率較10月的47.3%升至49.1%，其中11月高級車款登錄數9472輛，市占率升至24.2%。

值得注意的是，電動車大廠特斯拉（Tesla）11月掛牌數1152輛，高級進口車款排名升至第4，累計今年前11月在台掛牌數1萬3364輛，仍位居前5大進口車品牌。（編輯：翟思嘉）1131202