國產羽絨追溯系統串連上下游 助台灣羽絨打進國際

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北2日電）台灣區羽毛輸出業同業公會（簡稱羽毛公會）力推國產羽絨追溯系統T-TAS，今年成功串連上游的水洗毛廠，完成上下游產業連線；未來希望效法美國棉模式，助台灣羽絨以環保、高品質形象打進國際市場。

羽毛公會理事長暨光隆實業董事長詹賀博今天表示，在農業部協助支持下，台灣土番鴨育種技術不斷創新，可以生產出飽滿的絨朵、蓬鬆度極高的羽絨，有相當好的品質，一點都不輸國際。

羽毛公會自2019年推出T-TAS國產羽絨追溯系統，希望為台灣羽絨產品打造全面的追溯與認證系統，涵蓋從原料、養殖、加工到成品的全流程監管，讓每1朵MIT羽絨都擁有身分證。經過多年努力，終於把上下游產業鏈成功串在一起。

詹賀博說，過去從家禽屠宰廠將羽毛交給水洗毛廠，這一段沒有通過認證，以致沒辦法向國際推廣這是100%的MIT羽絨；但現在上游的羽毛廠陽達已經完成認證，大漢羽毛和興隆羽毛也將陸續完成驗證，上下游串接起來，可以開始向國際推廣。

詹賀博表示，不管是羽絨衣或羽絨寢具，目前產自波蘭、法國和匈牙利的羽絨算是國際公認的高級羽絨；台灣羽絨品質不差，未來希望效法美國棉模式，透過T-TAS認證系統，以環保、高品質的形象打進國際市場，提升附加價值。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

農業部畜牧司家禽產業科科長陳志維表示，T-TAS國產羽絨追溯系統可以將台灣畜牧業連結到羽絨。他說，台灣1年肉雞生產量約2.6億隻，土雞生產量也有1.1億元；相較之下，目前國內鴨、鵝1年生產量分別約3000多萬隻和400多萬隻，規模小很多。

陳志維指出，現在除了賣鴨肉、鵝肉，畜牧業者還可以賣羽毛，增加1筆額外收入，對於帶動國內鴨、鵝養殖產業發展，可以帶來助益。（編輯：張良知）1131202