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前10月國銀新南向放款成長近2千億 印度占比過半

2024/12/2 19:33
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（中央社記者謝方娪台北2日電）近年國銀西進降溫，轉拓展新南向等市場，金管會統計，今年前10月本國銀行新南向放款總餘額淨成長新台幣1963億元，年度目標達成率近3.1倍，其中又以印度市場占比過半、資金需求最熱。

配合政府新南向政策，針對本國銀行對新南向18國放款餘額，金管會每年均有訂定成長目標，今年度國銀對新南向國家授信總餘額成長目標為634億元，截至今年底總餘額預計要達1兆6489億元。

金管會公布最新統計顯示，今年前10月本國銀行對新南向國家授信總餘額淨成長1963億元，年度目標達成率近3.1倍。

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進一步觀察，以印度市場資金需求最旺，前10月國銀對印度市場授信總餘額淨成長1084億元，其次依序為對澳大利亞授信總餘額淨增加812億元、對新加坡淨增加401億元、對菲律賓淨增加144億元。

就個別銀行觀察，今年對新南向放款最積極前5大銀行清一色為民營，永豐銀行前10月新南向放款總餘額淨成長284億元奪冠，其次為台北富邦銀行淨成長246億元，第3至第5名依序為國泰世華銀行淨成長233億元、中信銀行淨成長211億元、台新銀行淨成長202億元。（編輯：楊凱翔）1131202

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