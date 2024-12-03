台積電勁揚航運金融助攻 台股漲290點收復月線

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）美國續對中國半導體業祭出新禁令，英特爾執行長季辛格退休，台積電ADR大漲5.27%，帶動台積電走強，加上航運股急拉、金融助攻，激勵台股今天開高走堅，終場上漲290.53點，收23027.46點，收復月線約22842點，重返23000點之上。

大盤成交值新台幣3922.06億元，電子股終場勁揚1.25%，金融漲1.52%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群揚升1.01%，電機機電漲0.94%，航運股漲2.81%，股價超過千元的高價股維持「15千金」。中小型股為主的櫃買OTC指數漲0.49%。

台積電今天收1055元，漲20元，漲幅1.93%，鴻海、日月光投控、台達電小漲，人工智慧伺服器概念股廣達收平盤293元，緯創小漲，緯穎收漲3.32%。

台新台灣AI優息動能ETF基金經理人黃鈺民指出，第4季起進入電子產業旺季，預期供應鏈拉貨動能強勁，企業獲利持續上修。黃鈺民引述統計數據，近10年來11月至隔年2月台股連4月上漲，中長線成長趨勢明確的AI概念股，將是台股上攻的火車頭。

黃鈺民表示，台積電對半導體產業景氣釋出正面訊息，加上人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）Blackwell晶片出貨量預計2025年大幅提升，可為股市帶來下檔支撐，台灣AI供應鏈發展及獲利表現可期，長線產業趨勢成長動能將延續。（編輯：林家嫻）1131203