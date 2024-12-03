台積電強漲AI股助攻 台股漲逾300點站上23000點

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）台積電ADR強勢收漲5.27%，帶動台積電強漲，加上AI概念股助攻，台股盤中價量齊揚，大漲超過300點，收復月線並站上23000點。法人表示，後市關注美元指數動向、外資在期現貨布局、內資投信作帳行情等因素。

美國續對中國半導體業祭出新禁令，英特爾執行長季辛格退休，台積電美國存託憑證（ADR）強勢收漲5.27%，台股今天開盤走高，早盤最高23144.78點，大漲407.85點，收復月線22841點，重返23000點，電子股以及代表中小型股的OTC指數漲幅漸收斂，大盤走勢高檔震盪。

到10時29分，加權指數23043.75點，上漲306.82點，漲幅1.35%，盤中成交值放大至新台幣2056.92億元，其中電子股勁揚1.59%，金融漲0.85%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群上揚1.05%，機電電機類股漲1.43%，航運急拉漲2.15%，OTC指數漲0.61%。

主要電子權值股台積電盤中1060元，漲幅2.42%，日月光投控盤中漲逾1.2%，鴻海走堅，聯發科翻黑，AI伺服器概念股廣達漲0.5%，緯創小漲，緯穎漲1.5%，股價超過千元的高價股維持「十五千金」。

啟發投顧副總經理容逸燊表示，台股收復月線，且站上23000點，量能相對放大，預估今天成交值有機會超過4000億元，由於台積電ADR和台積電現貨之間溢價幅度超過2成，預料外資積極在台股加碼台積電。

展望台股後市，容逸燊指出，關注美元指數動向、外資期現貨布局、內資投信作帳行情等因素，可留意集團股與高殖利率族群。（編輯：張均懋）1131203