台積電領軍電子權值股回神 台股跌勢收斂

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）美科技股重挫，台股今天開盤重跌588點，回測半年線，盤中台積電、聯發科、鴻海、廣達、緯創等電子權值股回神，帶動大盤跌幅收斂，盤勢上下波動超過450點。法人指出，台股早盤賣壓釋放，資金有布局低位階族群跡象。

美股近2個交易日下跌，科技股重挫，台股今天在颱風休市後開盤殺低，最低22231.94點，重跌588.49點，回測半年線約22296點。

台股逢低承接力道有撐，電子權值股回神，盤中台積電收復千元大關，鴻海、日月光投控跌幅收斂，聯發科反彈至平盤，人工智慧（AI）伺服器概念股廣達、緯創翻紅，技嘉大漲，帶動加權指數盤中跌幅收斂，反彈超過450點，力拚站穩22600點之上。

到10時38分，大盤22564.78點，下跌255.65點，跌幅1.12%，盤中成交值約新台幣2362.29億元，其中電子股下挫1.26%，金融跌1.46%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群翻紅小漲，機電電機類股翻紅，航運揚升1.32%，代表中小型股的櫃買OTC指數跌0.69%。股價超過千元的高價股漲跌互見，維持「十六千金」。

台積電盤中觸1020元，小跌0.97%，鴻海盤中跌2.3%，聯發科力守平盤1290元，日月光投控跌3.8%，緯創走堅漲3%。

啟發投顧副總經理容逸燊表示，台股今天走勢震盪，主要是美科技股近期財報影響，包括微軟股價重挫6.05%，Meta挫跌4.09%，市場擔憂美科技股對AI支出過多，但每股純益卻未見成長。

容逸燊指出，儘管美超微（Super Micro Computer）股價因會計事件大跌近4成，不過市場預期鴻海、廣達、緯穎等可受惠轉單效應，盤中相關股價跌幅收斂，加上台積電千元有撐，台股早盤賣壓釋放，資金有布局低位階族群跡象，盤勢不必悲觀。（編輯：張均懋）1131101