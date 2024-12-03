台南營運中心開幕 東京威力：助客戶加速量產高效率

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（中央社記者張建中台南3日電）半導體製造設備商東京威力科創台南營運中心今天開幕，總裁張天豪表示，台南營運中心與客戶營運中心息息相關，具有2大目的，首先是協助客戶快速從研發推進量產，第2是提升客戶生產效率、降低成本。

張天豪說，為加速營運中心建置時程，特別決定不開挖地下室。中心有6層樓高，使用面積約3萬5000平方公尺，可容納千餘名員工；距離客戶僅5分鐘車程，是很大優勢。

東京威力科創表示，台南營運中心與母公司TEL日本最新技術同步，成立測試技術實驗室（Testing Tech Lab），提供客製化的半導體測試、軟硬體開發、實驗、出貨等一條龍服務。

台南營運中心另有維修中心（Repair Center），與在地供應鏈拉近距離，降低客戶等待維修品返回的時間成本，提升零組件循環利用與顧客滿意度。

東京威力科創指出，營運中心還設有「職安體感訓練教室」，提供高溫、感電教育、安全鎖具操作等訓練器材及環境，提高員工對無塵室工作安全的意識與保障。此外，中心建置400坪太陽能發電場，並配備天井、玻璃帷幕，明亮又節能，展現集團永續理念。

TEL執行長河合利樹親自來台參加東京威力科創台南營運中心開幕典禮，經濟部長郭智輝、南部科學園區管理局長鄭秀絨、台南市長黃偉哲等也到場致意。

東京威力科創位於新竹科學園區的台灣技術中心正進行擴建，與台南營運中心、台灣訓練中心，及全台各地據點建構堅強營運網絡。

東京威力科創還同步啟動大規模的北中南人才招募，11月底起於新竹、台中、台南舉辦招募會，釋出製程、設備工程師、業務及行政等職缺。（編輯：潘羿菁）1131203