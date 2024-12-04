南韓戒嚴風波 日月光上銀：當地營運業務如常

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）南韓總統尹錫悅突襲戒嚴6小時，又因國會表決通過宣布解除，市場關注台廠在當地據點狀況。半導體封測廠日月光投控和傳動元件廠上銀今天上午均表示，當地營運和業務正常運作。

尹錫悅3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，僅約6小時就因國會表決通過宣布解除，引發國內外高度關注，南韓政局動盪，市場關注台廠在當地營運狀況。

日月光投控上午接受記者詢問表示，當地營運一切正常，上銀回覆記者詢問，當地員工正常上班，業務正常運作。

根據資料，日月光投控旗下日月光半導體在南韓京畿道原設有半導體封裝測試服務廠，投控今年2月下旬進一步宣布，收購晶片大廠英飛凌（Infineon）位於南韓天安市（Cheonan）的後段封測廠。

日月光投控收購的英飛凌韓國封測據點，廠區約有300名員工，主要聚焦電源晶片模組封測，應用領域包括居家、工業自動化和車用領域。

韓國上銀公司位於京畿道，設立於2013年10月，根據年報，韓國上銀公司主要布局精密傳動零件、滾珠螺桿、線性滑軌、以及工業機器人的製造加工與銷售。上銀指出，韓國子公司近年開發市場漸有成效，未來營運狀況可逐步好轉。（編輯：潘羿菁）1131204