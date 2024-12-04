晶睿旗下智慧雲端安防平台攜手串串 強化零售管理

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（中央社記者潘智義台北4日電）看準連鎖企業藉由雲端安防提升營運效率需求，智慧安防品牌晶睿通訊今天宣布，旗下AI智慧雲端安防平台VORTEX，與打造一站式門店雲管理解決方案的新創廠商串串（Kabob）合作，共同強化零售管理領域。

晶睿通訊表示，首波鎖定美國、日本及台灣市場，可為逾450家連鎖品牌、約1萬5000家門店服務。串串用戶可透過其帳號登入晶睿通訊VORTEX平台，訂閱即可享無上限的設備連線數量與使用者帳號，隨時遠端管理各門店影像，掌握營運狀況，更可透過人工智慧（AI）影像分析人群集散地、辨識出入車輛車牌，升級行銷策略，創造商機。

晶睿通訊說明，對於連鎖企業而言，同時管理數百、數千家門市是一大挑戰。VORTEX具備高便利性及安全性，適合快速成長的商業環境，為各類零售門市及百貨等需要多點監控的場所提供智慧化管理服務。

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晶睿通訊表示，提供擁有靈活的混合雲架構，除直接上雲的攝影機，AI影像分析與預警通報可快速掌握異常行為，同時也可讓用戶在不需要汰換既有網路攝影機的情況下，透過晶睿通訊網路錄影機橋接上雲，享受遠端管理和事件偵測即時性，確保店鋪安全和業務流暢運營，實現成本效益與安防效能最大化。

為了確保用戶資料和影像數據的安全性，晶睿通訊在數據加密、網路傳輸及隱私管理方面進行優化，使用端到端加密、單一登入（Single Sign-On, SSO）與多因子認證（Multi-Factor Authentication, MFA），同時，提供最長10年保固與彈性授權訂閱，均符合美國國防授權法（NDAA）、貿易協定法（TAA）等規範。（編輯：林家嫻）1131204