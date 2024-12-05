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醫療科技展外泌體應用夯 再生醫療廠商雲集

2024/12/5 19:40
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（中央社記者何秀玲台北5日電）再生醫療法今年三讀通過，台灣醫療科技展今年集結再生醫療領域廠商，看準趨勢展出生物技術的顛覆性變革，包括外泌體等近年熱門研究。另外，結合人工智慧（AI）製程，更是今年展覽熱門話題之一。

2024台灣醫療科技展今天開展，主辦單位國家生技醫療產業策進會表示，再生醫療被視為最具顛覆性的生物醫療技術之一，因其能夠修復或替代受損組織，徹底改變過去對退行性疾病與癌症治療的概念，而外泌體應用更是近年來最夯話題。

此次參展的訊聯集團，旗下專研外泌體幹細胞新藥及研發的訊聯細胞智藥，12日將登錄興櫃。訊聯細胞智藥總經理李黛苹向中央社記者表示，外泌體推展至今，除了跨領域開創醫美、整型外科、皮膚科及婦產科等之外，還有中醫和獸醫等多業態合作，目前都正進行中。

李黛苹說，明年海外市場和AI製程是最主要的成長動能，像馬來西亞子公司已取得化妝品證，從馬來西亞可對各國輸出產品，將販售外泌體原料以及外泌體產品為主。另外，運用AI智慧製程來進行外泌體有效物質篩選，以及幹細胞來源篩等，都是展出重點。

路迦生醫今年也參加台灣醫療科技展，除了展出細胞治療技術之外，路迦董事長唐稚超表示，公司將衝刺全球再生醫療市場版圖，將加強在亞太地區及全球的布局。

唐稚超也說，今年第4季路迦在越南再生醫療市場也取得重大進展，11月初與越南商務代理公司簽署5年總代理合約，獲得600萬美元的權益金，並委託其執行包括癌症預防復發、輔助治療在內的細胞療法推廣業務，這成為路迦技術輸出越南市場的重要里程碑。

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參展的細胞製劑廠亞家生技，以探索再生醫學與外泌體技術的最新進展與應用為主軸，展出公司旗下獲得GTP（優良細胞技術製造規範）認可的微型智能細胞製劑廠，以及運用其細胞製藥用無菌隔離裝置延伸在外泌體技術的開發設計。

亞家創辦人兼總經理吳坤烈表示，目前衝刺2大業務，包括微型智能細胞製劑廠整廠營運輸出，以及外泌體CDMO（委託開發暨製造服務）研發代工，公司擴展台灣、大陸、東南亞、日本等亞太區的市場版圖，以分散式的細胞製造供應模式合作，進行「微型智能細胞製劑廠」的海外輸出全球落地，希望在2025年逐步開花結果。（編輯：楊凱翔）1131205

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