川普關稅未明台塑四寶後市持平 客戶提前拉貨迎短多

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）受中國石化產能過剩等因素影響，台塑四寶近期股價持續破底。台塑四寶今天展望後市看法持平，主要是川普關稅政策不明朗，較難預測局勢，不過台塑指出，也因為川普放話一上任就要提高關稅，目前觀察下游客戶提前搶購潮，營運有望迎短多。

台塑四寶今天公布11月合計營收新台幣1186.1億元，年減2.5%，但較10月成長7.2%，終止連3月營收下滑。其中台塑、台化、台塑化分別因船期交運及設備定檢結束等因素帶動，11月營收較10月成長。

展望後市表現，台塑表示，由於川普關稅政策的不確定性，形成潛在威脅，促使美國通路商可能提前採購亞洲商品，以避免高關稅成本壓力，短期墨西哥、加拿大、中國大陸及越南等國生產廠商有機會迎來關稅實施前的搶購潮。

台塑指出，搭配明年1月底為農曆春節連續假期，預期下游加工廠及通路庫存去化後，客戶可望陸續回補庫存，以及節後步入季節性需求旺季，買氣回溫。台塑看好營運有機會迎來短多，雖然明年第1季碰到春節工作天數少，但台塑仍預期明年第1季營業額與今年第4季相當。

南亞表示，2025年第1季整體產業環境變化不大，但因農曆春節假期，工作天數減少，預估營收與2024年第4季相當。

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台化則表示，中國經濟下行，雖然政府有振興措施，但民眾消費信心缺乏，以致於在市場上起不了作用，原油價格悲觀，且川普上台後貿易戰結果難以預測，石化產品價格回升困難，必須農曆年後才能比較看得清楚。

台塑化表示，後續觀察國際油價表現，OPEC+（石油輸出國組織）有共識繼續延長自願減產每日220萬桶，至少明年4月再考慮開始增產，使第1季原油供給受限，且美國政府持續加強制裁伊朗及相關船運公司，導致伊朗原油出口從9月的每日180萬桶，逐步下降至11月的140 萬桶，加上北半球冬季開始逐漸寒冷，取暖用油需求逐步增加，提供油價下檔支撐。（編輯：潘羿菁）1131206