東北季風發威 風電再度突破3百萬瓩寫新高

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）時序進入12月，東北季風發威之下，不只天氣轉涼愈來愈有感，風力發電更是短短4日內，兩度打破風力發電出力紀錄。台電表示，今天風力瞬時發電量達到304萬瓩，再破3百萬瓩（GW），並刷新歷史紀錄；秋冬期間風力發電效果佳，有助於優化空污季的電力調度模式。

台電指出，12月4日13時32分，風力瞬時發電量達到302萬瓩，除了首度打破3GW大關，也創下新高；而今天下午1時49分，風力瞬時發電量達到304萬瓩，不到一週內的時間，二度打破風電出力最高紀錄。

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台電補充說明，台電雲林四湖風力發電站自12月2日起，因配合民營再生能源併網停電施工，進行計劃性停機，其餘時間皆持續正常運作。

台電強調，秋冬期間風力發電效果佳，隨著離岸風機陸續加入供電行列，風光瞬時發電量持續創新高，除了展現再生能源發展成果，更呈現冬季風電對於穩定供電的助力；政府持續推動風場併網發電，隨著再生能源發電量穩定增加，燃煤與燃氣等機組便可以減少發電，並讓機組歲修規劃更有餘裕。（編輯：楊凱翔）1131207