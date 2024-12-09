船期干擾 儒鴻11月營收28.47億月減13.7%

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（中央社記者曾仁凱台北9日電）受船期等因素干擾，紡織股王儒鴻今天公布11月營收新台幣28.47億元，年減3.8%，也比10月下滑13.7%，創下近8個月新低，儒鴻創辦人洪鎮海原先設定公司從今年5月到年底，每月營收保持3字頭的目標破功。

儒鴻財務副總經理林芬如說明，11月營收下滑，主要還是受船期的影響，10月有多出一些，另外11月底有些訂單已經出貨，但船沒拉出去，遞延到12月發生。如果以整個季度來看，變化不大。

林芬如表示，下游品牌及通路商，為了避開明年1月美國總統當選人川普上任後可能的高關稅，不只紡織品，很多3C產品訂單也提前拉貨。儒鴻因主要生產基地在越南和印尼等非中國地區，拉貨急單相對不是那麼明顯。但大家搶艙位，貨運艙位非常緊，儒鴻每個月營收變化有時候會受到一些影響。

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累積儒鴻今年前11月營收334.06億元，年增率18.8%。展望2025年，儒鴻表示，目前仍然維持約6個月的訂單能見度，已可看見約明年5月，訂單維持穩定動能。

儒鴻總經理洪瑞廷日前在法說會中展望2025年審慎樂觀，他表示，儒鴻內部有1套開發指數的追蹤指標，一般而言，開發數量與訂單數量呈某種程度相關，目前看起來指數維持相當不錯的水準，新品開案量動能仍在，明年儒鴻營運將全力挑戰2022年的歷史高峰。（編輯：潘羿菁）1131209