對等關稅上路首日 成衣廠：接單生產一切正常

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（中央社記者曾仁凱台北9日電）美國對等關稅今天上路，台灣成衣大廠儒鴻、聚陽皆表示，根據合約，關稅是由品牌客戶負擔，目前為止接單、生產一切正常，按照合約走，之後的訂單則要再溝通。

美國實施對等關稅，台灣成衣廠3大生產基地越南、印尼、柬埔寨，分別被課徵46%、32%和49%的高關稅，首當其衝，被視為重災區之一。

儒鴻旗下成衣業務有6成左右營收來自美國。在產能分布方面，越南廠占產能比重超過6成，為第1大生產基地，其次是印尼廠約27%，以及柬埔寨約占1成。

聚陽也有約7成的產品是出口到美國。目前產能分布中，印尼廠占產能比重約41%、越南37%、柬埔寨14%。

根據外電彭博社報導，指出美國總統川普同意將對越南徵收的46%關稅措施延後90天、至7月8日，前提是越南必須在4月30日前履行承諾。中央社向成衣廠查證，業者表示，目前消息非常亂，仍需進一步了解。

儒鴻表示，目前為止公司出貨一切正常，上週台灣清明連假，越南照常上班，對等關稅消息一出來，儒鴻馬上配合客戶，從上週開始第一時間策略性提前拉貨，希望趕在關稅生效前。這幾天可以拉的貨都已經先出了，而今天對等關稅生效第1天，生產也是一切正常，沒有砍單。

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成衣業者表示，由於成衣代工廠與品牌客戶的合約條件多採FOB（船上交貨）報價方式，關稅是由進口商、也就是品牌客戶負擔，代工廠不會受到直接影響。

聚陽表示，目前為止，對客戶方面仍然正常出貨。面對記者詢問調高的關稅由誰負擔，聚陽表示，上半年談好的訂單，聚陽不負責任何額外的負擔；至於下半年訂單則還要再溝通。（編輯：張良知）1140409