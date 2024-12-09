鴻海子公司簽署22億元綠色貸款 用於高雄綠建築案

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）鴻海下午宣布，子公司揚信科技與渣打銀行完成新台幣22億元、2年期綠色貸款（Green Loan）。鴻海透過新聞稿指出，此次綠色貸款將專用於揚信科技的高雄電池中心綠建築專案。

鴻海表示，相關綠建築專案將透過台灣建築中心推出的「生態、節能、減廢、健康」（the Ecology, Energy Saving, Waste Reduction, Health；EEWH）的認證，遵循美國綠建築協會推出的「能源與環境設計先導認證」（the Leadership in Energy and Environmental Design for Building Design and Construction，LEED）為準則，預計取得黃金級或以上的認證。

鴻海集團旗下揚信科技總經理梁立信表示，在打造台灣綠色能源產業鏈的過程中，揚信透過綠色貸款，同時為員工提供友善環保的工作環境，進一步落實集團「EPS+ESG＝永續經營」的理念。

鴻海指出，揚信科技打造的高雄電池中心，聚焦生產電動車鋰電池，有機結合清潔交通與綠色建築，也貢獻聯合國永續發展目標（UN Sustainable Development Goal，SDG）的SDG 11永續城市和社區以及SDG 13氣候行動指標。

鴻海表示，此筆貸款依循綠色貸款原則（Green Loan Principal，GLP）和渣打銀行的綠色和永續產品框架（Green and Sustainable Product Framework，GSPF）中的各項要求，落實彼此的永續發展承諾。（編輯：張均懋）1131209