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科技權值股休兵 台股多空拉鋸失守5日線

2024/12/10 10:52（12/10 11:07 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北10日電）科技權值股休兵，台股今天呈現多空拉鋸，截至10時30分，集中市場指數下跌133.55點，報23139.70點，失守5日線約23228點，成交值約新台幣1794億元。

3大科技權值股下跌，台積電最多挫低10元至1065元，鴻海最多下跌3元至192元，聯發科也下跌15元至1310元。

金控股同步休息，包括國泰金、凱基金、玉山金等都落入平盤之下，跌幅多在1%以內。

跌深的傳產股力圖振作，台塑四寶股價近期頻頻破底，吸引低接買盤進駐，台塑、南亞、台化、台塑化盤中股價都反彈超過2%，惟支撐力道不足。

中國市場監管總局週一發表聲明，指出輝達（NVIDIA）2020年收購邁倫科技（Mellanox Technologies）股權，涉嫌違反中國的反壟斷法，依法開展立案調查，引發美中貿易戰、科技戰升溫疑慮，週一美股包括輝達、超微（AMD）、台積電ADR等AI晶片股價同步下挫，壓抑國內科技股表現。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠分析，台股基期不低，但這幾年AI當道，除了為台灣廠商帶來訂單，也讓台灣科技產業經歷結構性轉變，能享受更高的估值，只要AI動能持續，台股仍有表現空間。

不過他提醒，政治風險可能干擾市場，美國新任總統川普的關稅政策，將為台股添加不確定性。（編輯：張均懋）1131210

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